СМИ: Министр внутренней безопасности США планировала уволиться из-за критики Трампа

Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен намеревалась уволиться из-за критики со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой осведомлённые источники.

По данным газеты, во время заседания правительства США, прошедшего в среду, 9 мая, Трамп «отчитал» Нильсен перед всем правительством «за её неспособность адекватно защитить национальные границы» от нелегальных мигрантов.

Издание утверждает, что после заседания глава МВБ написала заявление об отставке, однако не подала его. Также она якобы сказала коллегам, что «была близка к увольнению».

В заявлении Нильсен отмечается, что она намерена продолжить возглавлять министерство.

Она добавила, что «Трамп справедливо разочарован тем, что существующие лазейки и отсутствие действий в Конгрессе не позволили администрации полностью укрепить границу».

Ране стало известно, что представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Майкл Энтон намерен покинуть свой пост.