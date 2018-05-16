В Калифорнии при взрыве в медицинском центре погиб один человек

В американском штате Калифорния в городе Алисо-Вьехо (округ Ориндж) в результате взрыва в медицинском центре один человек погиб, ещё трое пострадали. Об этом информирует CNN.

По словам представителя местного управления пожарной охраны Тони Боммарито, в результате ЧП был сильно повреждён первый этаж двухэтажного здания.

Специалисты не обнаружили взрывных устройств в районе взрыва. Также не было зафиксировано утечки газа.

«В настоящее время мы не знаем, было ли это преднамеренным взрывом или это был несчастный случай», — отметил начальник департамента шерифа округа Ориндж Дейв Сойер.

Он добавил, что рассматриваются все версии.

Ранее в США произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.