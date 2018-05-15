В ОБСЕ заявили об угрозе СМИ из-за проекта об ответственности за исполнение санкций в России

Формулировки ряда положений законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение санкций Запада в России, который был принят Госдумой в первом чтении, могут создать угрозу для СМИ.

Об этом говорится в письме представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира спикеру Государственной думы Вячеславу Володину.

«Статья сформулирована так широко и расплывчато, что она может быть применена в отношении средств массовой информации даже в тех случаях, если их публикации касаются вопросов, представляющих общественный интерес», — написал Дезир.

По его словам, необходимо обратить внимание на защиту свободы СМИ и свободы выражения мнений в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя страны — участницы ОБСЕ, в том числе Россия.

«Проект закона приведёт к произвольным ограничениям, самоцензуре и негативно повлияет на работу российских журналистов. Законопроект позволил бы привлекать журналистов к ответственности за публикацию «информации, которая привела или могла привести к введению» санкций, даже если это не было их целью», — добавил он.

Дезир отметил, что свобода СМИ не может «подвергаться таким ограничениям по геополитическим причинам».

Он пообещал, что будет внимательно следить за процессом рассмотрения законопроекта Госдумой.

15 мая нижняя палата парламента одобрила проект закона об уголовной ответственности за соблюдение в России санкций.