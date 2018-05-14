В МИД Греции призвали Израиль уважать право на мирные протесты в секторе Газа
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Обстоятельства требуют проявления сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации и новых жертв. Израиль должен уважать право на мирные протесты и избегать применения непропорциональной силы», — указывается в заявлении.
Вместе с этим в ведомстве призвали ХАМАС «гарантировать мирный характер» демонстраций жителей сектора Газа.
Ранее стало известно, что власти Кувейта призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с гибелью палестинцев в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа.
По последним данным NBC, в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными, вызванных переносом посольства США в Израиле в Иерусалим, в секторе Газа погибли 52 человека.