В МИД Греции призвали Израиль уважать право на мирные протесты в секторе Газа

Министерство иностранных дел Греции опубликовало заявление, в котором Афины призывают власти Израиля уважать право на мирные протесты жителей сектора Газа.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Обстоятельства требуют проявления сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации и новых жертв. Израиль должен уважать право на мирные протесты и избегать применения непропорциональной силы», — указывается в заявлении.

Вместе с этим в ведомстве призвали ХАМАС «гарантировать мирный характер» демонстраций жителей сектора Газа.

Ранее стало известно, что власти Кувейта призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с гибелью палестинцев в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа.

По последним данным NBC, в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными, вызванных переносом посольства США в Израиле в Иерусалим, в секторе Газа погибли 52 человека.