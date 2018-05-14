Дипломаты сообщили о немотивированных задержаниях и допросах россиян в Британии
«В посольство России в Лондоне стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками пограничной службы Великобритании и полиции российских граждан, прибывающих сюда на законных основаниях при наличии британской визы», — отмечается в сообщении.
Дипломаты просят при возникновении подобных проблем сообщать об этом в дипмиссию «для учёта и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан».
Ранее сообщалось, что Виктории Скрипаль, родственнице отравленных в Солсбери Юлии и Сергея Скрипаль, снова отказали в выдаче британской визы.