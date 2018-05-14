Дипломаты сообщили о немотивированных задержаниях и допросах россиян в Британии

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Посольство России в Лондоне обладает информацией о немотивированных задержаниях и допросах россиян в Соединённом Королевстве. Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

«В посольство России в Лондоне стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками пограничной службы Великобритании и полиции российских граждан, прибывающих сюда на законных основаниях при наличии британской визы», — отмечается в сообщении.

Дипломаты просят при возникновении подобных проблем сообщать об этом в дипмиссию «для учёта и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан». 

Ранее сообщалось, что Виктории Скрипаль, родственнице отравленных в Солсбери Юлии и Сергея Скрипаль, снова отказали в выдаче британской визы.

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