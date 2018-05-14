В МИД России заявили о праве адекватно ответить на новые санкции ЕС

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Москва сохраняет за собой право адекватно ответить на новые санкции со стороны Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС», — приводит её слова сайт ведомства.

Захарова отметила, что новые ограничительные меры в очередной раз демонстрируют истинное отношение ЕС к населению Крыма.

По её словам, в самом Евросоюзе всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в «ритуальные демонстрации внутриеэсовской «солидарности».

«Единственный их практический результат — накопление «раздражителей», препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан», — добавила она.

14 мая Совет ЕС ввёл новые санкции из-за проведения выборов президента России на территории Крыма.

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