В МИД России заявили о праве адекватно ответить на новые санкции ЕС
«Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС», — приводит её слова сайт ведомства.
Захарова отметила, что новые ограничительные меры в очередной раз демонстрируют истинное отношение ЕС к населению Крыма.
По её словам, в самом Евросоюзе всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в «ритуальные демонстрации внутриеэсовской «солидарности».
«Единственный их практический результат — накопление «раздражителей», препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан», — добавила она.
14 мая Совет ЕС ввёл новые санкции из-за проведения выборов президента России на территории Крыма.