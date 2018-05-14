МИД Израиля прокомментировал отсутствие у России планов переносить посольство в Иерусалим

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Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон прокомментировал тот факт, что Россия не планирует переносить своё посольство в стране из Тель-Авива в Иерусалим.

Как он заявил РИА Новости, в Израиле подобный подход находят странным.

«Вы знаете, что Россия была одной из первых стран, признавших Западный Иерусалим столицей Израиля, было чёткое заявление, поэтому это немного удивительно. Мы приветствуем посольства стран в Иерусалиме, который и является столицей Израиля, они это признали. Так что в этом заявлении есть что-то немного странноватое», — сказал представитель МИД.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона не намерена следовать примеру США и переносить посольство России в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

RT вёл прямую трансляцию.

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