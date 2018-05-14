МИД Израиля прокомментировал отсутствие у России планов переносить посольство в Иерусалим
Как он заявил РИА Новости, в Израиле подобный подход находят странным.
«Вы знаете, что Россия была одной из первых стран, признавших Западный Иерусалим столицей Израиля, было чёткое заявление, поэтому это немного удивительно. Мы приветствуем посольства стран в Иерусалиме, который и является столицей Израиля, они это признали. Так что в этом заявлении есть что-то немного странноватое», — сказал представитель МИД.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона не намерена следовать примеру США и переносить посольство России в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.
RT вёл прямую трансляцию.