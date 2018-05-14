СМИ сообщили о гибели 16 палестинцев при столкновениях в секторе Газа

При столкновениях в секторе Газа с израильскими военными 16 палестинцев погибли и более 520 получили ранения, сообщает Sky News Arabia.

Отмечается, что погибшим было от 14 до 30 лет.

Протесты в Газе продолжаются с конца марта, однако в понедельник, 14 мая, они усилились из-за того, что США открывают своё посольство в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что при столкновениях в секторе Газа погибли по меньшей мере десять палестинцев.