СМИ сообщили о гибели 16 палестинцев при столкновениях в секторе Газа

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При столкновениях в секторе Газа с израильскими военными 16 палестинцев погибли и более 520 получили ранения, сообщает Sky News Arabia.
СМИ сообщили о гибели 16 палестинцев при столкновениях в секторе Газа
  • Reuters

Отмечается, что погибшим было от 14 до 30 лет.

Протесты в Газе продолжаются с конца марта, однако в понедельник, 14 мая, они усилились из-за того, что США открывают своё посольство в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что при столкновениях в секторе Газа погибли по меньшей мере десять палестинцев.

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