В Ираке приговорили к смертной казни террориста, убившего российского дипломата в 2006 году

В Ираке суд приговорил к смертной казни через повешение террориста, обвиняемого в убийстве российского дипломата в 2006 году. Об этом говорится в заявлении представителя высшего судебного совета Ирака Абделя Саттара Бикадара.

«Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни одного из террористов, который был обвинён в убийстве одного из российских дипломатов в Ираке в 2006 году», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что обвиняемый признался в похищении четырёх иностранцев вместе с вооружённой группировкой. Также известно, что он участвовал в казни одного из дипломатов.

В 2006 году в Багдаде было совершено нападение на автомобиль российского посольства. В результате погиб сотрудник российской дипмиссии Виталий Титов. Кроме того, нападавшие похитили, а затем убили третьего секретаря посольства Фёдора Зайцева и сотрудников дипмиссии Рината Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева.