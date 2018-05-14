Песков заявил, что политика Путина в отношении Украины понятна и последовательна
- Reuters
«Вы знаете, такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу вам просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент России. И внешняя политика президента остаётся последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру», — сказал он.
Таким образом Песков ответил на вопрос о том, возможно ли ожидать изменений в политике Кремля по Донбассу в случае ухода Владислава Суркова с поста помощника президента.
Ранее Путин заявил о готовности работать с целью дальнейшего урегулирования ситуации на Украине.