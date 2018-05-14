Песков заявил, что политика Путина в отношении Украины понятна и последовательна

Внешняя политика президента России Владимира Путина последовательна и понятна вне зависимости от кадровых перестановок — это касается и позиции по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу вам просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент России. И внешняя политика президента остаётся последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, возможно ли ожидать изменений в политике Кремля по Донбассу в случае ухода Владислава Суркова с поста помощника президента.

Ранее Путин заявил о готовности работать с целью дальнейшего урегулирования ситуации на Украине.