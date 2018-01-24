Лавров заявил, что Киев пытается вбить клин «между двумя братскими народами»

Короткая ссылка
Украина стала жертвой опаснейших геополитических экспериментов. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на XXVI Международных рождественских образовательных чтениях.

«Не могу не затронуть ситуацию на соседней Украине, также ставшей жертвой опаснейших геополитических экспериментов», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, деятели, «пришедшие к власти в результате государственного переворота», пытаются «вбить клин между двумя братскими народами».

В середине октября 2017 года российский лидер Владимир Путин отметил, что конфликтная ситуация на Украине «нетерпима» и из неё необходимо выходить.

Президент России также подчеркнул, что считает украинский народ братским. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru