Лавров заявил, что Киев пытается вбить клин «между двумя братскими народами»
«Не могу не затронуть ситуацию на соседней Украине, также ставшей жертвой опаснейших геополитических экспериментов», — цитирует РИА Новости министра.
По его словам, деятели, «пришедшие к власти в результате государственного переворота», пытаются «вбить клин между двумя братскими народами».
В середине октября 2017 года российский лидер Владимир Путин отметил, что конфликтная ситуация на Украине «нетерпима» и из неё необходимо выходить.
Президент России также подчеркнул, что считает украинский народ братским.