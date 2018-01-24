Лавров заявил, что Киев пытается вбить клин «между двумя братскими народами»

Украина стала жертвой опаснейших геополитических экспериментов. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на XXVI Международных рождественских образовательных чтениях.

«Не могу не затронуть ситуацию на соседней Украине, также ставшей жертвой опаснейших геополитических экспериментов», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, деятели, «пришедшие к власти в результате государственного переворота», пытаются «вбить клин между двумя братскими народами».

В середине октября 2017 года российский лидер Владимир Путин отметил, что конфликтная ситуация на Украине «нетерпима» и из неё необходимо выходить.

Президент России также подчеркнул, что считает украинский народ братским.