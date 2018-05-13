В Сирии за сутки почти 2 тысячи боевиков покинули зону деэскалации «Хомс»

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Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко заявил, что зону деэскалации «Хомс» в Сирии за сутки через пункт пропуска в районе Эр-Растана покинули 1866 боевиков и членов их семей.

«Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены в населённый пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении (есть в распоряжении RT).

Как уточняется, всего с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» выведены 13 582 боевика и члена их семей.

Ранее сообщалось, что более трёх тыс. боевиков покинули зону деэскалации «Хомс».

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