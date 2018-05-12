Более трёх тысяч боевиков покинули зону деэскалации «Хомс»

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко заявил, что более 3,3 тыс. боевиков и их родных покинули зону деэскалации «Хомс» в Сирии за сутки.

«Центр по примирению и подразделения российской военной полиции четвёртый день осуществляют вывод боевиков незаконных вооружённых формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс». За прошедшие сутки через пункт пропуска в районе населённого пункта Эр-Растан вышли 3387 человек», — отметил он.

Уточняется, что всего с 7 мая из этой зоны деэскалации были выведены более 9,3 тыс. боевиков и членов их семей.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. боевиков покинули бывший лагерь «Ярмук» в Сирии в рамках операции, которая прошла с 3 по 10 мая.