Более трёх тысяч боевиков покинули зону деэскалации «Хомс»
«Центр по примирению и подразделения российской военной полиции четвёртый день осуществляют вывод боевиков незаконных вооружённых формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс». За прошедшие сутки через пункт пропуска в районе населённого пункта Эр-Растан вышли 3387 человек», — отметил он.
Уточняется, что всего с 7 мая из этой зоны деэскалации были выведены более 9,3 тыс. боевиков и членов их семей.
Ранее сообщалось, что более 3 тыс. боевиков покинули бывший лагерь «Ярмук» в Сирии в рамках операции, которая прошла с 3 по 10 мая.