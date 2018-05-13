Советник Трампа рассказал о составляющих программы полной денуклеаризации КНДР
«Что касается денуклеаризации, то она включает в себя все аспекты ядерной программы. Очевидно, что и программу баллистических ракет, как это было с Ираном, все аспекты их средств доставки ядерного оружия», — заявил Болтон в эфире телеканала CNN.
По его словам, Вашингтон также должен будет ознакомиться с программами КНДР по химическому и биологическому оружию.
«Я думаю, что перспективой для Северной Кореи является возможность стать нормальной нацией, вести себя и взаимодействовать с остальным миром в том же ключе, что и Южная Корея», — пояснил советник американского лидера.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал закрытие северокорейского ядерного полигона Пхунгери, которое должно произойти в период с 23 по 25 мая.