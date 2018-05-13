В Афганистане потерпел крушение военный вертолёт
Отмечается, что инцидент произошёл в ходе спецоперации. Экипаж воздушного судна эвакуировали.
По словам источника агентства, во время инцидента представители армии проводили рейд с целью задержания одного из командиров боевиков, но вертолёт сбили.
При этом представители «Талибана»* заявили, что вертолёт был сбит, а военнослужащие на борту — убиты.
Ранее сообщалось, что в Афганистане 14 военнослужащих погибли в результате атаки талибов.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.