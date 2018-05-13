В Афганистане потерпел крушение военный вертолёт

В афганской провинции Гильменд при экстренной посадке разбился вертолёт Афганской национальной армии. Об этом сообщает Pajhwok со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Отмечается, что инцидент произошёл в ходе спецоперации. Экипаж воздушного судна эвакуировали.

По словам источника агентства, во время инцидента представители армии проводили рейд с целью задержания одного из командиров боевиков, но вертолёт сбили.

При этом представители «Талибана»* заявили, что вертолёт был сбит, а военнослужащие на борту — убиты.

Ранее сообщалось, что в Афганистане 14 военнослужащих погибли в результате атаки талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.