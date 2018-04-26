СМИ: В Афганистане 14 военных погибли при атаке талибов

В Афганистане 14 военнослужащих погибли в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан»*. Об этом информирует агентство «Пажвок».

Отмечается, что нападение произошло на севере Афганистана, в провинции Кундуз. 14 #Afghan National Army #ANA soldiers were killed in a #Taliban attack in #Kunduz province. — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 26 апреля 2018 г. В феврале сообщалось, что при атаке талибов погибли более 20 афганских военных. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.