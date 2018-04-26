СМИ: В Афганистане 14 военных погибли при атаке талибов

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В Афганистане 14 военнослужащих погибли в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан»*. Об этом информирует агентство «Пажвок».

Отмечается, что нападение произошло на севере Афганистана, в провинции Кундуз.

В феврале сообщалось, что при атаке талибов погибли более 20 афганских военных.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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