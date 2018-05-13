Эксперт назвал лукавством выводы американских аналитиков о гиперзвуковом оружии России, США и Китая

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с RT прокомментировал материал телеканала CNBC, в котором сравниваются возможности российского, китайского и американского гиперзвукового оружия.

«Что касается американского гиперзвукового оружия, то мы уже, наверное, лет 20, а то и больше наблюдаем за их разработками. Идут они сложно, с серьёзными сбоями… У американцев гиперзвуковое оружие топчется где-то на рубеже пяти-шести махов. Наше же уже заходит за десять махов», — рассказал он.

Баранец также назвал лукавством утверждения, что США выполняют более сложную задачу, разрабатывая неядерные ракеты, способные точечно поражать цели небольшого масштаба.

«Чтобы хоть как-то оправдать своё отставание от России, американские аналитики и эксперты лукавят: они говорят, что идут две разные гонки. Россия якобы сосредоточилась на гиперзвуковом оружии с ядерной боеголовкой. Но это звучит невероятно глупо, поскольку наша страна разрабатывает универсальное высокоточное гиперзвуковое оружие… Одно из таких оружий мы видели 9 мая на параде Победы — «Кинжал». Это российская гиперзвуковая ракета, которой сегодня в мире нет равных», — подчеркнул эксперт.

Баранец добавил, что на данный момент «Россия по части разработки высокоточного гиперзвукового оружия выбралась на первое место и уверенно лидирует». На втором месте, по его словам, находится Китай, а на третьем — США.

Ранее телеканал CNBC сравнил возможности российского, китайского и американского гиперзвукового оружия.