В Сеуле приветствуют решение КНДР о закрытии ядерного полигона Пхунгери

Представитель администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гём заявил, что в Сеуле приветствуют решение КНДР о закрытии ядерного полигона Пхунгери.

«КНДР объявила, что намерена закрыть ядерный полигон Пхунгери в период с 23 по 25 (мая. — RT). Мы приветствуем это», — цитирует РИА Новости документ. Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи определились со временем публичной церемонии демонтажа ядерного полигона.