В Сеуле приветствуют решение КНДР о закрытии ядерного полигона Пхунгери

Короткая ссылка
Представитель администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гём заявил, что в Сеуле приветствуют решение КНДР о закрытии ядерного полигона Пхунгери.

«КНДР объявила, что намерена закрыть ядерный полигон Пхунгери в период с 23 по 25 (мая. — RT). Мы приветствуем это», — цитирует РИА Новости документ.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи определились со временем публичной церемонии демонтажа ядерного полигона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных