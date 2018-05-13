В Сеуле приветствуют решение КНДР о закрытии ядерного полигона Пхунгери
Представитель администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гём заявил, что в Сеуле приветствуют решение КНДР о закрытии ядерного полигона Пхунгери.
«КНДР объявила, что намерена закрыть ядерный полигон Пхунгери в период с 23 по 25 (мая. — RT). Мы приветствуем это», — цитирует РИА Новости документ.
Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи определились со временем публичной церемонии демонтажа ядерного полигона.
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