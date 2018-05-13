Facebook активировал опцию Safety Check после нападения на прохожих в Париже
Об этом сообщает BFMTV.
Attaque au couteau à Paris: Facebook active son "safety check" https://t.co/EXgRrUZwS5pic.twitter.com/y8CRMmnITh— BFMTV (@BFMTV) 12 мая 2018 г.
Отмечается, что пользователи сети после произошедшего в Париже могут предложить или получить помощь, а также сообщить своим близким о том, что их жизни ничто не угрожает.
Ранее стало известно, что вооружённый ножом мужчина совершил нападение на людей во французской столице. В результате произошедшего один человек погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.
По данным СМИ, ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.