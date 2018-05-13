Facebook активировал опцию Safety Check после нападения на прохожих в Париже

Социальная сеть Facebook после нападения на прохожих в Париже активировала опцию Safety Check, которая позволяет владельцам аккаунтов сообщить о том, что они находятся в безопасности.

Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что пользователи сети после произошедшего в Париже могут предложить или получить помощь, а также сообщить своим близким о том, что их жизни ничто не угрожает.

Ранее стало известно, что вооружённый ножом мужчина совершил нападение на людей во французской столице. В результате произошедшего один человек погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.

По данным СМИ, ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.