Премьер Франции заявил, что личность напавшего на людей в Париже пока не установлена

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что личность мужчины, напавшего с ножом на прохожих в Париже, к настоящему моменту не установлена. Об этом сообщает BFMTV.

«В настоящее время его личность не установлена», — уточнил он.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина, вооружённый ножом, совершил нападение на людей в Париже. Впоследствии он был ликвидирован сотрудниками полиции.

В результате произошедшего один человек погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.

По данным СМИ, террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за инцидент во французской столице.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.