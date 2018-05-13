Премьер Франции заявил, что личность напавшего на людей в Париже пока не установлена
«В настоящее время его личность не установлена», — уточнил он.
Ранее стало известно, что неизвестный мужчина, вооружённый ножом, совершил нападение на людей в Париже. Впоследствии он был ликвидирован сотрудниками полиции.
В результате произошедшего один человек погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.
По данным СМИ, террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за инцидент во французской столице.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.