В результате взрыва автомобиля в Сирии погибли девять человек

В результате взрыва автомобиля в сирийской провинции Идлиб погибли девять человек, ещё 28 получили травмы различной степени тяжести. Об этом РИА Новости сообщил директор пресс-службы муниципального совета города Азаз Ясир аз-Заим.

«Число погибших в результате взрыва начинённой взрывчаткой машины, припаркованной перед центральной больницей в провинции Идлиб, увеличилось до девяти мирных жителей», — рассказал собеседник агентства.

По словам аз-Заима, трое из девяти погибших были охранниками медицинского учреждения.

Также уточняется, что девять человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост погибли 17 человек, 33 получили ранения.