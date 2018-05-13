В результате взрыва автомобиля в Сирии погибли девять человек
«Число погибших в результате взрыва начинённой взрывчаткой машины, припаркованной перед центральной больницей в провинции Идлиб, увеличилось до девяти мирных жителей», — рассказал собеседник агентства.
По словам аз-Заима, трое из девяти погибших были охранниками медицинского учреждения.
Также уточняется, что девять человек числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост погибли 17 человек, 33 получили ранения.