Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал завершившееся голосование на парламентских выборах в Ираке.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в США надеются, что избранные депутаты смогут защитить интересы граждан страны.

«Вновь избранные депутаты парламента столкнутся с важной задачей формирования инклюзивного правительства, отвечающего нуждам всех иракцев. Мы надеемся, что этот процесс будет идти быстро в отведённое конституцией время», — сказал он.

Помпео также добавил, что американские власти готовы к сотрудничеству с иракскими лидерами и стратегическому партнёрству с Багдадом.

Ранее в Ираке завершилось голосование на выборах в однопалатный парламент. Более семи тысяч кандидатов претендовали на 329 мест в законодательном собрании, которое наделено правом выбора президента и назначения премьера.