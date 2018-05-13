Помпео прокомментировал завершившееся голосование на парламентских выборах в Ираке

Короткая ссылка
Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал завершившееся голосование на парламентских выборах в Ираке.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в США надеются, что избранные депутаты смогут защитить интересы граждан страны.

«Вновь избранные депутаты парламента столкнутся с важной задачей формирования инклюзивного правительства, отвечающего нуждам всех иракцев. Мы надеемся, что этот процесс будет идти быстро в отведённое конституцией время», — сказал он.

Помпео также добавил, что американские власти готовы к сотрудничеству с иракскими лидерами и стратегическому партнёрству с Багдадом.

Ранее в Ираке завершилось голосование на выборах в однопалатный парламент. Более семи тысяч кандидатов претендовали на 329 мест в законодательном собрании, которое наделено правом выбора президента и назначения премьера. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ближний Восток Внешняя политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных