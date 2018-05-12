Посольство России во Франции уточняет данные о россиянах в связи с нападением в Париже
Посольство России во Франции проверяет информацию о наличии россиян среди пострадавших при нападении неизвестного мужчины с ножом на прохожих в центре Парижа.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Информация уточняется, на данный момент пока данных нет», — заявили в российской дипмиссии.
Ранее стало известно, что два человека получили тяжёлые ранения при нападении неизвестного с ножом в Париже.
Позднее сообщалось, что полиция застрелила напавшего, а одна из его жертв погибла.
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