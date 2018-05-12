Посольство России во Франции уточняет данные о россиянах в связи с нападением в Париже

Посольство России во Франции проверяет информацию о наличии россиян среди пострадавших при нападении неизвестного мужчины с ножом на прохожих в центре Парижа.

Об этом сообщает РИА Новости. «Информация уточняется, на данный момент пока данных нет», — заявили в российской дипмиссии. Ранее стало известно, что два человека получили тяжёлые ранения при нападении неизвестного с ножом в Париже. Позднее сообщалось, что полиция застрелила напавшего, а одна из его жертв погибла.