Два человека получили тяжёлые ранения при нападении неизвестного с ножом в Париже

Короткая ссылка
По меньшей мере два человека получили тяжёлые ранения в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в Париже.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на полицию.

По данным источников телеканала, всего ранения получили четыре человека.

Отмечается, что нападение произошло во II округе Парижа.

Ранее неизвестный мужчина совершил нападение на прохожих с применением ножа в нидерландском городе Гааге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных