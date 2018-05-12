Два человека получили тяжёлые ранения при нападении неизвестного с ножом в Париже

По меньшей мере два человека получили тяжёлые ранения в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в Париже.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на полицию. По данным источников телеканала, всего ранения получили четыре человека. DERNIÈRE MINUTE : Attaque au couteau dans le 2ème arrondissement de Paris (secteur proche métro Quatre Septembre).



Plusieurs victimes. pic.twitter.com/Di3NoGkual — Remy Buisine (@RemyBuisine) 12 мая 2018 г. Отмечается, что нападение произошло во II округе Парижа. Ранее неизвестный мужчина совершил нападение на прохожих с применением ножа в нидерландском городе Гааге.