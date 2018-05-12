Израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа

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Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по территории сектора Газа.

Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на данные израильской армии.

Отмечается, что самолёты уничтожили прорытый в сторону Израиля тоннель в северной части сектора Газа.

Палестинцы утверждают, что израильские самолёты выпустили семь ракет в сторону сельскохозяйственного района к востоку от города Бейт-Ханун. 

Пресс-служба Израиля подтверждает данные о том, что они несут ответственность за взрывы на территории сектора Газа.

«Взрывы, которые сейчас слышны в северной части сектора Газа, являются результатом активности наших сил», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что власти Израиля приняли решение временно закрыть контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа. 

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