Израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по территории сектора Газа.

Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на данные израильской армии.

Отмечается, что самолёты уничтожили прорытый в сторону Израиля тоннель в северной части сектора Газа.

Палестинцы утверждают, что израильские самолёты выпустили семь ракет в сторону сельскохозяйственного района к востоку от города Бейт-Ханун.

Пресс-служба Израиля подтверждает данные о том, что они несут ответственность за взрывы на территории сектора Газа.

«Взрывы, которые сейчас слышны в северной части сектора Газа, являются результатом активности наших сил», — отмечается в заявлении.

הפיצוצים הנשמעים עתה בצפון רצועת עזה, מקורם בפעילות כוחותינו. פרטים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 12 במאי 2018

Ранее стало известно, что власти Израиля приняли решение временно закрыть контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа.