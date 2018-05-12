Израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа
Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на данные израильской армии.
Отмечается, что самолёты уничтожили прорытый в сторону Израиля тоннель в северной части сектора Газа.
Палестинцы утверждают, что израильские самолёты выпустили семь ракет в сторону сельскохозяйственного района к востоку от города Бейт-Ханун.
Пресс-служба Израиля подтверждает данные о том, что они несут ответственность за взрывы на территории сектора Газа.
«Взрывы, которые сейчас слышны в северной части сектора Газа, являются результатом активности наших сил», — отмечается в заявлении.
הפיצוצים הנשמעים עתה בצפון רצועת עזה, מקורם בפעילות כוחותינו. פרטים בהמשך— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 12 במאי 2018
Ранее стало известно, что власти Израиля приняли решение временно закрыть контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа.