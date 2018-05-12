Израиль закроет КПП на границе с сектором Газа из-за беспорядков

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Власти Израиля приняли решение временно закрыть контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа. Отмечается, что закрытие связано с повреждениями инфраструктуры КПП, вызванными столкновениями, произошедшими между палестинцами и израильскими солдатами 11 мая.

Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«КПП останется закрытым до тех пор, пока повреждения, нанесённые в результате беспорядков, не будут ликвидированы, вновь объект откроется после оценки ситуации», — указывается в заявлении.

Ранее власти Египта приняли решение об открытии на четыре дня контрольно-пропускного пункта «Рафах», расположенного на границе с сектором Газа.

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