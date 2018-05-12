Египет временно открыл единственный КПП на границе с сектором Газа

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Власти Египта приняли решение об открытии контрольно-пропускного пункта «Рафах», расположенного на границе с сектором Газа, на четыре дня.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Пограничный переход открыт в обоих направлениях. Возле КПП образовались очереди в связи с тем, что к нему прибыли сотни палестинцев.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» был закрыт 3 июля 2013 года после военного переворота в стране.

В начале мая не менее 80 палестинцев пострадали в стычках на границах сектора Газа.

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