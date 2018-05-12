СМИ: В Афинах произошли столкновения между фанатами и полицией

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В Афинах произошли столкновения между группой футбольных фанатов и полицейскими. Об этом информирует Protothema.

Отмечается, что молодые люди в капюшонах напали на полицейских в вечернее время. Они использовали «коктейли Молотова» и камни.

В ответ сотрудники полиции применили слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. 

По данным издания, в районе Экзархия в центре Афин фанаты атаковали офис футбольного клуба ПАОК и его болельщиков. 

После вмешательства полиции болельщики отступили. Отмечается, что полицейские наблюдают за улицами города, чтобы предотвратить новые конфликты.

Ранее в Париже произошли беспорядки во время первомайского шествия.

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