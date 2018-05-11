Мэй и Трамп заявили о «дестабилизирующей деятельности» Ирана

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре заявили, что необходимо бороться с «дестабилизирующей деятельностью» Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.

Отмечается, что стороны «осудили осуществлённые иранские ракетные атаки против израильских сил и решительно поддержали право Израиля на самозащиту против иранской агрессии».

«Они договорились о необходимости сохранять спокойствие для всех сторон и о важности борьбы с дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что Мэй «подтвердила позицию правительства по иранской ядерной сделке», отметив, что Великобритания и европейские партнёры остаются привержены тому, чтобы данное соглашение сохранялось.

Ранее министр финансов Франции Бруно Ле Мэр отметил, что Европа должна дать более решительный отпор администрации Трампа в вопросе иранской ядерной сделки.

10 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе нужно перестать возлагать надежды на США.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном.