Главную награду Евровидения доставили на лиссабонскую арену
«С 2008 года победитель Евровидения награждается статуэткой в виде микрофона из стекла. Памятная награда официально прибыла на арену Altice в Лиссабоне, и в субботу мы узнаем, кто увезёт её домой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с тем, что приз очень хрупкий, с ним обращаются с особенной осторожностью, а доступ к нему есть только у избранных членов команды конкурса.
Ранее в Португалии состоялся второй полуфинал «Евровидения». Представительница России Юлия Самойлова не прошла в финал по результатам голосования.
Музыкальные критики оценили выступление российской исполнительницы.
Певец Иосиф Кобзон также прокомментировал ФАН песню Самойловой для конкурса «Евровидение».