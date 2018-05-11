Главную награду Евровидения доставили на лиссабонскую арену

Главную награду песенного конкурса «Евровидение» — статуэтку в виде микрофона — привезли на арену в Лиссабоне, где пройдёт финал. Об этом заявили в пресс-службе конкурса.

«С 2008 года победитель Евровидения награждается статуэткой в виде микрофона из стекла. Памятная награда официально прибыла на арену Altice в Лиссабоне, и в субботу мы узнаем, кто увезёт её домой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с тем, что приз очень хрупкий, с ним обращаются с особенной осторожностью, а доступ к нему есть только у избранных членов команды конкурса.

Ранее в Португалии состоялся второй полуфинал «Евровидения». Представительница России Юлия Самойлова не прошла в финал по результатам голосования.

Музыкальные критики оценили выступление российской исполнительницы.

Певец Иосиф Кобзон также прокомментировал ФАН песню Самойловой для конкурса «Евровидение».