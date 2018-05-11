СМИ: В Грузии хотят законом ограничить выезд граждан в ЕС

В Грузии рассматривается законопроект, согласно которому основания для отказа гражданам Грузии в пересечении границы страны могут быть расширены.

Как сообщает «Грузия Online», согласно инициативе авторов законопроекта, закон преследует целью усиление превентивного механизма, чтобы сократить выезд в страны Шенгенского соглашения граждан Грузии, которые недобросовестно используют возможность безвизовой поездки.

Согласно законопроекту, если на пограничном пункте Грузии будет установлено, что гражданин едет в страну Шенгенского соглашения, ему может быть отказано в пересечении границы по ряду следующих причин: отсутствию биометрического паспорта, выданного в течение последних 10 лет, срок действия которого не меньше 3 месяцев ко дню возвращения в Грузию; обратного билета; действующей брони на жильё; страховки; финансового обеспечения.

С 28 марта 2017 года граждане Грузии могут посещать страны Евросоюза без виз.