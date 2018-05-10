ЕС выразил обеспокоенность сообщениями об ударах Израиля и Ирана

Евросоюз призвал избегать дальнейшей эскалации после обмена ударами между Израилем и Ираном. Об этом говорится в распространённом заявлении европейской внешнеполитической службы.

«Сообщения о вчерашних атаках Ирана на посты израильской армии с территории Сирии, на которые Израиль ответил ударом по иранским целям в Сирии, вызывают крайнюю тревогу», — отмечается в заявлении.

Как напомнили в службе, ЕС неоднократно говорил о праве Израиля на самооборону.

«В то же время мы призываем региональные стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации, которая может ещё больше подорвать региональную стабильность», — подчёркивается в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила ракетные удары Ирана по Израилю.