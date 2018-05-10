Россия сообщила о четырёх случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки

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Российская часть представительства совместной с Турцией комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, зафиксировала четыре случая стрельбы. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны.

Речь идёт о двух инцидентах в провинции Алеппо и ещё двух — в провинции Латакия.

Турецкая сторона заявила о двух нарушениях в провинции Хама.

Ранее стало известно, что более 300 человек вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте за сутки.

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