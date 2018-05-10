Трамп заявил о задержании пяти «самых разыскиваемых» лидеров ИГ

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пять наиболее разыскиваемых лидеров террористической организации «Исламское государство»* задержаны.
Трамп заявил о задержании пяти «самых разыскиваемых» лидеров ИГ
  • Reuters

«Пять самых разыскиваемых лидеров ИГ только что были пойманы», — написал президент в Twitter.  

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США намерены расширить борьбу с ИГ в Сирии.

В феврале сообщалось, что в Турции задержали предполагаемого «министра информации» ИГ. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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