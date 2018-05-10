Трамп заявил о задержании пяти «самых разыскиваемых» лидеров ИГ
- Reuters
«Пять самых разыскиваемых лидеров ИГ только что были пойманы», — написал президент в Twitter.
Five Most Wanted leaders of ISIS just captured!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США намерены расширить борьбу с ИГ в Сирии.
В феврале сообщалось, что в Турции задержали предполагаемого «министра информации» ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.