Пенс призвал завершить расследование «вмешательства» России в выборы США
- Reuters
«Прошло около года с начала расследования. Наша администрация предоставила более миллиона документов. Мы полностью сотрудничали в этом. Я думаю, что в интересах нашей страны пришло время сворачиваться. И я со всем уважением призываю спецпрокурора и его команду довести работу до завершения», — сказал Пенс.
Ранее сообщалось, что спецкомитет конгресса США по разведке намерен завершить расследование «российского дела» к августу.
В конце апреля президент США Дональд Трамп отметил, что не следовало назначать специального прокурора по расследованию дела Роберта Мюллера.
Политолог Константин Блохин прокомментировал НСН разногласия в США в связи с ситуацией вокруг «вмешательства» в выборы.