Пенс призвал завершить расследование «вмешательства» России в выборы США

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Вице-президент США Майк Пенс в интервью NBC заявил, что настало время завершить расследование «вмешательства» России в американские выборы.
Пенс призвал завершить расследование «вмешательства» России в выборы США
  • Reuters

«Прошло около года с начала расследования. Наша администрация предоставила более миллиона документов. Мы полностью сотрудничали в этом. Я думаю, что в интересах нашей страны пришло время сворачиваться. И я со всем уважением призываю спецпрокурора и его команду довести работу до завершения», — сказал Пенс.

Ранее сообщалось, что спецкомитет конгресса США по разведке намерен завершить расследование «российского дела» к августу. 

В конце апреля президент США Дональд Трамп отметил, что не следовало назначать специального прокурора по расследованию дела Роберта Мюллера. 

Политолог Константин Блохин прокомментировал НСН разногласия в США в связи с ситуацией вокруг «вмешательства» в выборы.

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