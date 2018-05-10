Пенс призвал завершить расследование «вмешательства» России в выборы США

Вице-президент США Майк Пенс в интервью NBC заявил, что настало время завершить расследование «вмешательства» России в американские выборы.

«Прошло около года с начала расследования. Наша администрация предоставила более миллиона документов. Мы полностью сотрудничали в этом. Я думаю, что в интересах нашей страны пришло время сворачиваться. И я со всем уважением призываю спецпрокурора и его команду довести работу до завершения», — сказал Пенс.

Ранее сообщалось, что спецкомитет конгресса США по разведке намерен завершить расследование «российского дела» к августу.

В конце апреля президент США Дональд Трамп отметил, что не следовало назначать специального прокурора по расследованию дела Роберта Мюллера.

Политолог Константин Блохин прокомментировал НСН разногласия в США в связи с ситуацией вокруг «вмешательства» в выборы.