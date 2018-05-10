СМИ рассказали о гневе шотландцев на Трампа из-за запрета пить Irn-Bru на его курорте

На курорте Трамп Тёрнберри в Шотландии, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, запретили употреблять традиционный шотландский безалкогольный газированный напиток Irn-Bru.

Как сообщает Sky News, запрет был введён после того, как постояльцы попросили принести Irn-Bru на одно из мероприятий, однако им было отказано из-за того, что разлившийся напиток может оставить пятна на коврах.

Генеральный менеджер курорта Ральф Порциани объяснил, что владельцы не могут из-за разлившейся газировки менять постоянно ковры, стоимость которых доходит до £500 тыс.

«У нас здесь есть виллы с пятнами Irn-Bru на коврах, которые не выводятся», — добавил он.

Отмечается, что запрет вызвал гнев среди пользователей соцсетей, которые назвали это «объявлением войны Шотландии».

«Он угрожает дестабилизировать Ближний Восток, перенося американское посольство в Иерусалим, выходит из иранской ядерной сделки, а теперь... Дональд Трамп разгневал шотландцев запретом пить Irn-Bru на роскошном гольф-курорте», — подчеркнул один из пользователей.

Ранее Трамп получил разрешение на строительство защитной стены для гольф-поля на побережье Атлантического океана в Ирландии.