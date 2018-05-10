Россиянка погибла после падения со скалы в Черногории

Россиянка Эльвира Баранова скончалась после падения со скалы в горном массиве Дурмитор на севере Черногории.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Горную службу спасения страны.

«Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили пострадавшую без признаков жизни. Рядом находился руководитель группы, также гражданин России, который пытался оказать первую помощь. Он с Барановой и ещё тремя россиянками пытался пройти перевал Самар, когда произошёл несчастный случай», — говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что спасатели начали эвакуацию россиян.

Ранее в российском консульстве в Милане сообщили о возможной гибели россиянки в Пеннинских Альпах на границе между Италией и Швейцарией.