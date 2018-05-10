Россиянка погибла после падения со скалы в Черногории

Короткая ссылка
Россиянка Эльвира Баранова скончалась после падения со скалы в горном массиве Дурмитор на севере Черногории.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Горную службу спасения страны.

«Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили пострадавшую без признаков жизни. Рядом находился руководитель группы, также гражданин России, который пытался оказать первую помощь. Он с Барановой и ещё тремя россиянками пытался пройти перевал Самар, когда произошёл несчастный случай», — говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что спасатели начали эвакуацию россиян.

Ранее в российском консульстве в Милане сообщили о возможной гибели россиянки в Пеннинских Альпах на границе между Италией и Швейцарией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных