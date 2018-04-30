В консульстве в Милане сообщили о возможной гибели россиянки в Альпах

В российском консульстве в Милане сообщили о возможной гибели россиянки в Пеннинских Альпах на границе между Италией и Швейцарией.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генерального консульства России в Милане.

«Тело было обнаружено сегодня утром в ходе операции, которую горные спасатели начали в воскресенье. Точной информации у нас пока нет. Дело в том, что тело было обнаружено с вертолёта, забрать его спасателям пока не удалось. Мы даже не знаем ещё, погибла эта женщина или нет», — сказали в консульстве.

При этом отмечается, что личность женщины пока не установлена.

В начале февраля сообщалось, что гражданка России погибла в ДТП в городе Виндзор американского штата Коннектикут.