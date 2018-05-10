В США украли костюм Железного человека
Об этом сообщает CBS.
Уточняется, что стоимость украденного костюма Железного человека составляет $320 тыс. Именно в нём актёр Роберт Дауни — младший снимался в роли миллиардера-изобретателя Тони Старка в самом первом фильме про героя комиксов.
По имеющимся данным, последний раз реквизит видели на специальном складе в феврале этого года. Предполагается, что кража могла быть совершена в апреле, но известно о ней стало лишь недавно.
В апреле 2017 года сообщалось, что британский изобретатель Ричард Браунинг смог подняться в воздух с помощью собственной версии костюма Железного человека в ходе конференции TED в канадском Ванкувере.