В США украли костюм Железного человека

Американская полиция расследует кражу реквизита, использовавшегося в фильме «Железный человек». Отмечается, что со склада пропал костюм-доспехи, который использовал главный герой кинокартины для битвы со злодеем.

Об этом сообщает CBS.

Уточняется, что стоимость украденного костюма Железного человека составляет $320 тыс. Именно в нём актёр Роберт Дауни — младший снимался в роли миллиардера-изобретателя Тони Старка в самом первом фильме про героя комиксов.

По имеющимся данным, последний раз реквизит видели на специальном складе в феврале этого года. Предполагается, что кража могла быть совершена в апреле, но известно о ней стало лишь недавно.

В апреле 2017 года сообщалось, что британский изобретатель Ричард Браунинг смог подняться в воздух с помощью собственной версии костюма Железного человека в ходе конференции TED в канадском Ванкувере.