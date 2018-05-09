Генсек ООН отметил вклад СССР в победу над фашизмом

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Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии в штаб-квартире организации в Нью-Йорке выставки, посвящённой 9 Мая, призвал помнить уроки Второй мировой войны, а также отметил вклад народов Советского Союза в победу над фашизмом.
Генсек ООН отметил вклад СССР в победу над фашизмом
  • Reuters

«Я считаю, что всем нам абсолютно необходимо напоминать себе об уроках Второй мировой войны, которая для Советского Союза стала Великой Отечественной войной», — цитирует ТАСС Гутерреша.

Он отметил, что война привела к абсолютно «невообразимым, опустошительным разрушениям в мире».

«И я думаю, нам нужно воздать должное тому, что в Советском Союзе предпринимались наибольшие военные усилия против нацизма. Кроме того, Советский Союз понёс наибольшие жертвы, в особенности человеческие, но и другие, чтобы победить нацизм», — добавил он.

Генсек ООН призвал сделать всё возможное, чтобы в мире больше никогда не произошло подобных войн.

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая во время парада Победы, подчеркнул, что Россия не позволит переписать историю и память о победе над фашизмом. 

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