Меркель поздравила Медведева с назначением на должность премьер-министра

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила российского премьер-министра Дмитрия Медведева с утверждением на должность.

«Федеральное правительство будет радо продолжать оставаться надёжным партнёром для вас и вашего правительства в поддержании и расширении двусторонних и экономических отношений», — цитирует телеграмму Меркель РИА Новости.

Она отметила, что ФРГ «хочет в тесном диалоге с Российской Федерацией совместно решать многочисленные вызовы, с которыми мы сталкиваемся».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Медведеву заявил, что новое правительство республики намерено укреплять сотрудничество с Россией.