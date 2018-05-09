Путин предложил Нетаньяху обсудить острую ситуацию на Ближнем Востоке

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Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил обсудить двусторонние отношения, а также острую ситуацию на Ближнем Востоке.
Путин предложил Нетаньяху обсудить острую ситуацию на Ближнем Востоке
  • Reuters

«Разумеется, мы воспользуемся сегодняшним вашим визитом, чтобы поговорить о двусторонних отношениях, о проблемах в регионе. Ситуация, к сожалению, острая», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства выразил надежду на поиск путей смягчения ситуации и разрешения острых конфликтов.

В свою очередь, Нетаньяху поддержал намерение Путина.

«Я очень ценю возможность, о которой вы говорили, — обсудить с вами и подумать вместе, как мы можем правильно действовать в регионе, как мы можем снять те угрозы, которые существуют в регионе, ответственным и разумным образом», — пояснил израильский премьер.

Ранее Нетаньяху заявил о необходимости продолжать военную координацию с Россией в Сирии.

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