Военный парад в честь Дня Победы состоялся на авиабазе Хмеймим в Сирии

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На авиабазе Хмеймим состоялся военный парад, посвящённый 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
Военный парад в честь Дня Победы состоялся на авиабазе Хмеймим в Сирии
  • РИА Новости

«В составе механизированной колонны прошли современные образцы российской военной техники, среди которых бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр», БТР-82АМ и другие образцы военной техники, стоящие на вооружении», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы, лётчики смешанного авиационного полка, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчёт военнослужащих-женщин, а также подразделения военной полиции ВС России и военнослужащие ВС Сирии.

В ведомстве добавили, что парад принял командующий группировкой войск ВС России в САР генерал-полковник Александр Журавлёв.

Ранее сообщалось, что на Красной площади завершился парад в честь 73-й годовщины Победы.

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