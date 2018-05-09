В России оценили готовность Ирана изучить возможность сохранения ядерной сделки без США

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Иран проявил мудрость, выразив готовность изучить возможность существования ядерной сделки без США.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Тегеран в этой ситуации проявил мудрость, воздержался от непродуманной реакции и заявил о готовности изучить вопрос о продолжении осуществления ядерной сделки без США — с Россией, Китаем и тремя европейскими державами», — сказал он.

По словам Ульянова, данный факт говорит о том, что дипломатическая работа в данном вопросе в ближайшее время будет продолжена и, вероятно, будет «чрезвычайно интенсивной».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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