Чижов: независимо от решения США ядерная сделка с Ираном не рухнет

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что соглашение по иранской ядерной программе «не рухнет», какое бы заявление ни прозвучало из Белого дома.

Он отметил, что ожидания по этому вопросу у него мрачные.

«Что бы в итоге ни прозвучало сегодня из Белого дома, я подозреваю (и имею основания исходить из этого), что на пути реализации этой сделки будут проблемы», — приводит слова Чижова РИА Новости.

Как подчеркнул постпред, «это не значит, что она рухнет, это многосторонний инструмент», который был единогласно одобрен Совбезом ООН и самими США.

«Если вы спросите, как остальные пять стран себя поведут, я исхожу из того, что они останутся привержены этой сделке, и я надеюсь, что Иран тоже», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп объявит о решении по иранской ядерной сделке 8 мая в 21:00 мск.