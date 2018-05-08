Чижов: независимо от решения США ядерная сделка с Ираном не рухнет
- Reuters
Он отметил, что ожидания по этому вопросу у него мрачные.
«Что бы в итоге ни прозвучало сегодня из Белого дома, я подозреваю (и имею основания исходить из этого), что на пути реализации этой сделки будут проблемы», — приводит слова Чижова РИА Новости.
Как подчеркнул постпред, «это не значит, что она рухнет, это многосторонний инструмент», который был единогласно одобрен Совбезом ООН и самими США.
«Если вы спросите, как остальные пять стран себя поведут, я исхожу из того, что они останутся привержены этой сделке, и я надеюсь, что Иран тоже», — отметил он.
Президент США Дональд Трамп объявит о решении по иранской ядерной сделке 8 мая в 21:00 мск.