Глава Иракского Курдистана примет участие в мероприятиях 9 мая в Москве

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Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани совершит визит в Москву и примет участие в праздновании Дня Победы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на офис премьера Иракского Курдистана.
Глава Иракского Курдистана примет участие в мероприятиях 9 мая в Москве
  • Reuters

«Премьер-министр Барзани примет 9 мая участие в праздновании 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (Второй мировой войне)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже 9 мая Барзани будет участвовать в мероприятиях высокого уровня и двусторонних консультациях, в том числе во встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершит 9 мая визит в Москву.

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