Глава Иракского Курдистана примет участие в мероприятиях 9 мая в Москве

Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани совершит визит в Москву и примет участие в праздновании Дня Победы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на офис премьера Иракского Курдистана.

Reuters

«Премьер-министр Барзани примет 9 мая участие в праздновании 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (Второй мировой войне)», — говорится в сообщении. Отмечается, что позже 9 мая Барзани будет участвовать в мероприятиях высокого уровня и двусторонних консультациях, в том числе во встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершит 9 мая визит в Москву.