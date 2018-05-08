В посольстве России призвали найти виновных в осквернении памятника маршалу Коневу в Праге
- AFP
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Как отмечается, посольство связалось с мэрией Праги, и власти города заверили, что монумент приведут в надлежащий вид в кратчайшие сроки.
«Мы настаиваем на проведении тщательного расследования с привлечением виновных к ответственности. Кроме того, призываем принять меры для недопущения подобного в будущем», — отметил Колмаков.
Ранее сообщалось, что неизвестные облили розовой краской установленный в Праге памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.