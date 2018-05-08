Ким Чен Ын назвал условие отказа Северной Кореи от ядерного оружия
- Reuters
«Нужно, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз в отношении КНДР, тогда у северокорейской стороны не будет необходимости обладать ядерным оружием, а денуклеаризация станет достижима», — цитирует Ким Чен Ына «Синьхуа».
Он также выразил надежду на выстраивание доверительных отношений с США посредством диалога.
Переговоры Си Цзиньпина и Ким Чен Ына прошли в портовом городе Далянь на северо-востоке Китая.