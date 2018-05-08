Ким Чен Ын назвал условие отказа Северной Кореи от ядерного оружия

Северная Корея откажется от ядерного оружия, если заинтересованные стороны перестанут проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Нужно, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз в отношении КНДР, тогда у северокорейской стороны не будет необходимости обладать ядерным оружием, а денуклеаризация станет достижима», — цитирует Ким Чен Ына «Синьхуа».

Он также выразил надежду на выстраивание доверительных отношений с США посредством диалога.

Переговоры Си Цзиньпина и Ким Чен Ына прошли в портовом городе Далянь на северо-востоке Китая.