Си Цзиньпин и Ким Чен Ын встретились в китайском Даляне
Китайский лидер Си Цзиньпин встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном в городе Далянь в КНР.
- Reuters
Об этом сообщает «Синьхуа».
Отмечается, что оба политика пообедали и обсудили китайско-корейские отношения по основным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ранее сообщалось, что высокопоставленный представитель КНДР прибыл в китайский Далянь.
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