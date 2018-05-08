Си Цзиньпин и Ким Чен Ын встретились в китайском Даляне

Китайский лидер Си Цзиньпин встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном в городе Далянь в КНР.

Reuters

Об этом сообщает «Синьхуа». Отмечается, что оба политика пообедали и обсудили китайско-корейские отношения по основным вопросам, представляющим взаимный интерес. Ранее сообщалось, что высокопоставленный представитель КНДР прибыл в китайский Далянь.