Си Цзиньпин и Ким Чен Ын встретились в китайском Даляне

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Китайский лидер Си Цзиньпин встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном в городе Далянь в КНР.
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын встретились в китайском Даляне
  • Reuters

Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что оба политика пообедали и обсудили китайско-корейские отношения по основным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный представитель КНДР прибыл в китайский Далянь.

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