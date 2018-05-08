СМИ: Высокопоставленный представитель КНДР прибыл в китайский Далянь

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Высокопоставленный представитель Северной Кореи прибыл с визитом в китайский город Далянь. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что телеканал опубликовал запись, снятую одним из местных жителей, на которой видно, как по городу едет кортеж в составе нескольких чёрных лимузинов.

Как ожидается, представитель КНДР проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

В конце марта в СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын прибыл на поезде в Китай.

Впоследствии выяснилось, что визит северокорейского лидера и его супруги в Пекин продолжался с 25 по 28 марта.

В ходе визита Ким Чен Ын и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры.

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